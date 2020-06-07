Боец UFC Адесанья назвал условие для перехода в бокс

Чемпион Ulimate Fighting Championship в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что не видит смысла в переходе в профессиональный бокс, так как это сократит его арсенал на 90 процентов. Переубедить его может только фантастический гонорар.
Я пробовал силы в боксе, и мой рекорд там 6-1, но не хочу урезать свои бойцовские навыки. Но у всего есть своя цена. За какую цену я соглашусь боксировать? Вряд ли за $100 млн. Я могу этого добиться и в UFC, а боксировать смогу за миллиард. Только за эту цену я готов на 90 процентов урезать мой арсенал, — сказал Адесанья в интервью TheScoreMMA.
Как писал NEWS.ru, чемпионка UFC в полулёгком и легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес объявила, что берёт перерыв в выступлениях до конца 2020 года ввиду рождения дочери и необходимости залечить травмы.
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