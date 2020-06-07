Боец UFC Адесанья назвал условие для перехода в бокс

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Чемпионка UFC в полулёгком и легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес объявила, что берёт перерыв в выступлениях до конца 2020 года ввиду рождения дочери и необходимости залечить травмы.

Мне нужен перерыв. Мне надо посмотреть, что происходит с моими ногами. Я постоянно травмировала ногу и не знала, что с ней происходит. Через три месяца у меня должна родиться дочь...