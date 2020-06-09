9 июня Волков вылетит в США на бой с Блейдсом

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Президент Ulimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт обсудил перспективы боя чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с другими обладателями поясов.

Не думаю, что третий бой с Амандой — верный путь для Валентины. Думаю, после ещё пары побед Вейли Чжан их бой состоится раньше, чем новый бой с Нуньес, — приводит...