9 июня Волков вылетит в США на бой с Блейдсом

Российский тяжеловес Александр Волков во вторник, 9 июня, отправится в США, где продолжит подготовку к бою с американцем Кёртисом Блейдсом.
Их поединок станет главным событием шоу Ultimae FIghting Championship, запланированного на 21 июня.
Сегодня я вылетаю вместе с Александром в США и буду находиться в его углу во время боя, — сообщил NEWS.ru тренер Волкова Тарас Кияшко.
Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт обсудил перспективы боя чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с другими обладателями поясов.
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