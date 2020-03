За несколько секунд, пока бой шёл в стойке, россиянин Сапарбек Сафаров успел нанести опасное рассечение семикратному чемпиону мира по грепплингу и одному из лучших мастеров джиу-джитсу Родолфу Виейре. Бразилец спасся переводом в партер и уже находясь в своей стихии, «задушил» Сафарова. Для 30-летнего Виейры это вторая победа в UFC и седьмая в карьере. Примечательно, что в лучшую лигу мира он пробился через российскую промоутерскую компанию АСА.

Сейчас, когда Фабрисиу Верум, Демиан Майя и Роналду Соуза разменяли пятый десяток, а среди бойцов нового поколения всё меньше звёзд джиу-джитсу, для адептов бразильского искусства Виейра становится едва ли не главной надеждой. Однако его навыки в стойке пока не позволяют рассчитывать на элитный статус. Первая же встреча с топовым ударником может завершиться для него плачевно. Но сам бразилец готов к новым вызовам и после победы над Сафаровым попросил соперника из топ-15.

После двух поражений от Роуз Намаюнас и неудачной попытки оспорить пояс Валентины Шевченко, казалось, бывшая доминирующая чемпионка в первом наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик уже никогда не будет прежней. В бою с китаянкой Вейли Чжан она считалась андердогом, однако сумела закатить поистине равный бой находящейся на пике сопернице. Более того, по количеству ударов и разнообразию в атаке полька её превзошла, но, по мнению двух из трёх судей, сделала недостаточно, чтобы забрать пояс. Тем не менее Йоанна доказала, что остаётся топовым бойцом и может ещё получить новый шанс как в весе до 52, так и до 57 кг.

Поединок Вейли Чжан и Енджейчик стал украшением этого вечера и одним из лучших в начале 2020 года. Девушки показали смелый, бескомпромиссный бой и при этом продемонстрировали отличную технику, а также тактическую подготовку. На фоне унылого главного боя вечера у мужчин это было самое яркое шоу в Лас-Вегасе. Полька брала своё за счёт техники тайского бокса и тактической выучки, а китаянка не уступала ей благодаря физической мощи. В итоге соперницы закончили бой с разбитыми лицами, а лоб Енджейчик был изуродован огромной гематомой.

Конечно, это не самое приятное зрелище, тем более 8 марта, но по характеру и воле к победе дамы дали мужчинам огромную фору. Непросто пришлось и судьям, так как чисто статистически полька нанесла больше ударов, но урон китаянки оказался более значимым. Наверное, при прочих равных решающим стал выбор в пользу действующей чемпионки. Считается, что для того чтобы забрать пояс, нужно не просто превзойти соперника, а сделать это убедительно.