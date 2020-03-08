В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 248. Россиянин Сапарбек Сафаров после третьего поражения подряд стоит на грани увольнения из организации. Вейли Чжан и Йоанна Енджейчик за пять раундов жёстко избили друг друга, в итоге судьи отдали победу китаянке в равном бою, а Исраэль Адесанья оказался сильнее Йоэля Ромеро в унылом поединке под свист трибун. Подводим главные итоги грандиозного турнира UFC.

Новая звезда джиу-джитсу

За несколько секунд, пока бой шёл в стойке, россиянин Сапарбек Сафаров успел нанести опасное рассечение семикратному чемпиону мира по грепплингу и одному из лучших мастеров джиу-джитсу Родолфу Виейре. Бразилец спасся переводом в партер и уже находясь в своей стихии, «задушил» Сафарова. Для 30-летнего Виейры это вторая победа в UFC и седьмая в карьере. Примечательно, что в лучшую лигу мира он пробился через российскую промоутерскую компанию АСА.

Сапарбек Сафаров dan shapiro/twitter.com

Сейчас, когда Фабрисиу Верум, Демиан Майя и Роналду Соуза разменяли пятый десяток, а среди бойцов нового поколения всё меньше звёзд джиу-джитсу, для адептов бразильского искусства Виейра становится едва ли не главной надеждой. Однако его навыки в стойке пока не позволяют рассчитывать на элитный статус. Первая же встреча с топовым ударником может завершиться для него плачевно. Но сам бразилец готов к новым вызовам и после победы над Сафаровым попросил соперника из топ-15.

Енджейчик рано списывать со счетов

После двух поражений от Роуз Намаюнас и неудачной попытки оспорить пояс Валентины Шевченко, казалось, бывшая доминирующая чемпионка в первом наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик уже никогда не будет прежней. В бою с китаянкой Вейли Чжан она считалась андердогом, однако сумела закатить поистине равный бой находящейся на пике сопернице. Более того, по количеству ударов и разнообразию в атаке полька её превзошла, но, по мнению двух из трёх судей, сделала недостаточно, чтобы забрать пояс. Тем не менее Йоанна доказала, что остаётся топовым бойцом и может ещё получить новый шанс как в весе до 52, так и до 57 кг.

Хватит недооценивать женские бои

Поединок Вейли Чжан и Енджейчик стал украшением этого вечера и одним из лучших в начале 2020 года. Девушки показали смелый, бескомпромиссный бой и при этом продемонстрировали отличную технику, а также тактическую подготовку. На фоне унылого главного боя вечера у мужчин это было самое яркое шоу в Лас-Вегасе. Полька брала своё за счёт техники тайского бокса и тактической выучки, а китаянка не уступала ей благодаря физической мощи. В итоге соперницы закончили бой с разбитыми лицами, а лоб Енджейчик был изуродован огромной гематомой.

Вейли Чжан JaeMar Dillard/twitter.com

Конечно, это не самое приятное зрелище, тем более 8 марта, но по характеру и воле к победе дамы дали мужчинам огромную фору. Непросто пришлось и судьям, так как чисто статистически полька нанесла больше ударов, но урон китаянки оказался более значимым. Наверное, при прочих равных решающим стал выбор в пользу действующей чемпионки. Считается, что для того чтобы забрать пояс, нужно не просто превзойти соперника, а сделать это убедительно.

Zhang Weili and Joanna JÄdrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. pic.twitter.com/FuHp3XW43c — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

Болезнь Адесаньи испортила шоу

Сложно строго судить 43-летнего кубинца Ромеро за то, что на протяжении пяти раундов экономил силы и большую часть боя вёл откровенно пассивно. С ним всё было ясно изначально. Кроме пушечного левого оверхенда, который он лишь дважды за бой донёс до цели, рассчитывать кубинцу было не на что. Другое дело, что от Адесаньи мы ждали большего. Виртуозный кикбоксер, способный перерубить любого соперника, большую часть боя бегал и прыгал на месте, избегая любого намёка на зарубу с опасным оппонентом. А первая половина первого раунда, прошедшая без единого удара, стала позором для участников титульного боя.

Исраэль Адесанья Joy Ojeabulu/twitter.com

Впрочем, у Адесаньи тоже есть повод для оправданий. Во время подготовки к бою он перенёс стафилококковую инфекцию, из-за чего явно опасался, что ему не хватит бензина на весь бой. В итоге оба бойца с пробитыми бензобаками львиную долю из отведённых им в октагоне 25 минут валяли дурака. Остаётся надеяться, что нигериец реабилитируется в бою с непобеждённым бразильцем Паулу Костой, которого в зале представили как следующего претендента на титул.

Proof that Israel Adesanya is this generation's Anderson Silva: He chose his eighth UFC bout to have his first legendarily terrible fight.



Silva's eighth UFC foe? Patrick CÃ´tÃ©. This is a next-level homage to his hero. #UFC248 pic.twitter.com/0PSu95QWKE — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

Ромеро пора на покой

Ромеро, потерпевший четвёртое поражение в последних пяти боях, выглядел гораздо хуже, чем два-три года назад во время эпических битв с Робертом Уиттакером. Некогда выдающийся борец уже не способен проводить стремительные тейкдауны, а главное — фиксировать оппонента на настиле. К тому же борьба стремительно отбирает у него остатки и без того небольшого запаса сил. Удивительная пластичность и реакция также стали подводить Ромеро. В размене на дистанции он часто не успевал за более молодым оппонентом, а единственное оставшееся грозное оружие — левый оверхенд — сейчас уже слишком читаемо. Конечно, ещё пару лет Ромеро мог бы послужить гейткипером для молодёжи, но с каждым разом на его присутствие в октагоне смотреть будет всё больнее.