40-летний Тейшейра одержал волевую победу над Смитом в UFC

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В главном бою вечера на турнире UFC в Джексонвилле бразильский полутяж Гловер Тейшейра (31-7) победил техническим нокаутом в пятом раунде американца Энтони Смита (33-15)

Смит уже в первом раунде разбил лицо бразильцу, постоянно пробивая мощные двойки, а его соперник не мог выйти на удобную дистанцию. Тейшейра лишь временами доводил атаки до цели в ближнем бою, но безнадёжно проигрывал большинство разменов на дистанции. Перелом наступил в конце второго раунде, когда бразилец потряс соперника мощной серией, а в третьем раунде он отправил Смита в нокдаун и продолжил избивать в партере из маунта.

Американец с трудом «дожил» до чемпионских раундов, но полностью восстановиться и вернуть себе инициативу уже не мог. Он получал десятки ударов в стойке и в партере, но продолжал бой пока оставались силы. Прекратил избиение только рефери Джейсон Херцог, остановив бой на второй минуте пятого раунда.

Как писал NEWS.ru, американский тяжеловес Бен Ротуэлл победил раздельным решением судей гаитянина Овинса Сен-Прё на турнире UFC в Джексонвилле.