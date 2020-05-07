Тяжеловесы-ветераны Ротуэлл и Орловский победили на UFC во Флориде

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На турнире Ultimate Fighing Championship в Джексонвилле американский тяжеловес Бен Ротуэлл (38-12) одержал победу раздельным решением судей над гаитянином Овинсом Сен-Прё (24-14).

Более крупный Ротуэлл активнее начал поединок и в конце первого раунда пытался провести удушение из стойки. Гаитянин был точнее на дистанции, а американец в ближнем бою и в клинче. В концовке второго раунд Сен-Прё потряс соперника ударом навстречу, но концовка боя осталась за Ротуэллом. Ему и отдали победу двое из трёх судей со счётом 29:28, а третий поставил те же очки в пользу Сен-Прё.

Для Сен-Прё этот бой стал дебютом в тяжёлом весе, а Ротуэлл провёл юбилейный 50-й бой в карьере.

В другом поединке тяжеловесов экс-чемпион UFC белорус Андрей Орловский победил единогласным решением судей бразильца Фелипе Линса.

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