25 нокаутов на двоих: два небитых «монстра» «взорвут» октагон

В ночь с субботы на воскресенье UFC проведёт грандиозный турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Самый техничный ударник октагона и гений пластики Исраэль Адесанья будет защищать титул против горы мышц, настоящего Халка из Бразилии Пауло Косты. Дело пахнет брутальным нокаутом и первым поражением одного из «монстров». Доминик Рейес попытается со второй попытки взять титул Джона Джонса, который тот оставил после спорной победы над ним. Верный друг Хабиба Нурмагомедова и участник эпической бойни с Макгрегором Зубайра Тухугов возвращается в клетку, а Хадис Ибрагимов после трёх поражений подряд получает последний шанс спасти карьеру в UFC.

Пластика против мощи

В последний раз два непобеждённых претендента оспаривали титул UFC в 2009 году, когда Лиото Мачида жёстко нокаутировал Рашада Эванса и забрал его чемпионский титул в полутяжёлом весе. Но тогда бразилец и был явным фаворитом, а сейчас исход боя крайне непредсказуем. Действующий чемпион и явный фаворит Адесанья вряд ли пойдёт в жёсткий размен ударами и скорее сделает ставку на долгую пятираундовую работу. За счёт лёгкости ног и ударов с дистанции он сможет переиграть своего визави в том же незрелищном, но эффективном стиле, как он взял верх над Йоэлем Ромеро.

Коста также одолел кубинца год назад, но сделал это менее уверенно и в некоторой степени за счёт судей, хотя до этого неизменно побеждал своих соперников досрочно. Есть у него и поражение, которое не пошло в официальный рекорд. В марте 2014-го он уступил своему соотечественнику Марсио Алешандре в четвертьфинале шоу The Ultimate Fighter: Brazil 3. Истинный уровень Косты до сих пор для всех нас остаётся загадкой, но очевидно, что он имеет гигантский заряд «динамита» в кулаках и является самым ярким представителем новой волны бразильских бойцов. Именно рисковая игра и стремление вывести соперника из равновесия любой ценой могут принести ему успех.

Пауло Коста instagram.com/borrachinhamma

Пояс по наследству

В феврале 2020-го Доминик Рейес был ближе всех к победе над великим Джоном Джонсом. Один из самых доминирующих чемпионов UFC прошёл по лезвию бритвы, уступив сопернику первых три раунда, но судьи оказались под слишком большим влиянием его ореола, чтобы передать пояс претенденту. Рейес получил право на мгновенный реванш, но Джонс избежал его, решив продолжить карьеру в тяжёлом весе. Теперь разносторонний нокаутёр, обладающий прекрасными ударами ногами по всем этажам, имеет все шансы этот пояс забрать.

37-летний поляк Ян Блахович в последние три года выиграл семь из восьми боёв, уступив лишь ещё одному сопернику Джонса — бойфренду Яны Куницкой Тьягу Сантосу. Экс-чемпион KSW и звезда польского разлива никогда не воспринимался как потенциально лучший полутяж планеты. Он силён физически и в равной степени хорошо владеет ударной техникой и борьбой, но при этом ни в одном компоненте не может считаться лучшим, да и впечатляющих побед над претендентами у него не было. Вот и в случае с Рейесом он лишь гость на чужой коронации и вряд ли сможет продержаться на ней все отведённые пять раундов.

Шанс Тухугова выйти из тени Хабиба

Чеченский боец Зубайра Тухугов за шесть лет в UFC выиграл пять поединков, один проиграл и ещё один свёл вничью. Его известность связана не с показанными в октагоне шоу, а с конфликтом с Артёмом Лобовым, который так и не завершился боем, и с участием в массовой драке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Зубайра — важный участник команды Хабиба, который всегда готов вписаться за своего товарища, однако его собственные бойцовские качества до сих пор остаются под сомнением.

Канадец нигерийского происхождения Хаким Давуду имеет неплохой послужной список и тоже мечтает ворваться в элиту полутяжёлого дивизиона. У него хорошая база кикбоксинга и впечатляющая нокаутирующая мощь, поэтому Зубайра, скорее всего, будет искать счастье в борьбе. Оба парня сейчас находятся на пике своей карьеры и в случае успеха могут рассчитывать на попадание в рейтинги лучших полулегковесов, а их шансы букмекеры оценивают как примерно равные.

Последний шанс Ибрагимова

После третьего подряд поражения в UFC экс-чемпиона М-1 Хадиса Ибрагимова по всем законам жанра должны были уволить, но внезапно он получил уж точно самый последний шанс. Случилось это благодаря безбашенной, но очень зрелищной манере ведения боя, которая сводится к попыткам уложить соперника колхозной размахайкой в первые три минуты. Потом у Хадиса предсказуемо заканчивался бензин, и оставшееся время до конца поединка он откровенно выживал.

Букмекеры верят, что в предстоящем бою с бразильским новичком Данило Маркесом всё сложится по-другому. Долговязый полутяж из Сан-Паулу на бумаге выглядит довольно грозно. Он на 15 сантиметров выше Ибрагимова, имеет длинные конечности и навыки джиу-джитсу, отточенные в клубе легендарного Демиана Майи, и большинство боёв выиграл досрочно. В то же время он имеет два поражения от соперников, которым и Ибрагимову было бы стыдно проиграть. Судьба дала Хадису уникальный шанс, но в случае неудачи он войдёт в историю как россиянин с худшим рекордом в октагоне. Ибрагимов вряд ли устроится после этого в приличный промоушен, а его родная М-1 влачит нынче жалкое существование.