Ожидается скачок цен на электричество до 15%

https://static.news.ru/photo/10b56c22-d054-11e9-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

В текущем и следующем году стоимость электроэнергии для предприятий вырастет от 6% до 15%.

В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем — на 7%, — цитирует «Коммерсант» прогноз «Совета рынка».

При этом через два года рост замедлится из-за снижения платежей за мощность новых тепловых электростанций. Но уже к 2025 году из-за запуска новых инвестиционных программ в сфере энергетики цены снова поползут вверх.

После 2025 года в России планируют модернизировать старые ТЭС. В Европе и на Урале среднегодовые темпы роста цен на электричество составят 4,7%, а одноставочная цена достигнет 3,8 тысячи рублей за 1 МВт·ч к 2030 году. При этом в 2021 году цена будет на уровне 2,66 тысячи, в 2022 — 2,8 тысячи рублей.

В Сибири в 2021 году одноставочная цена вырастет на 15,39%, впервые пробив потолок в две тысячи рублей, в 2022 году — на 6,84%, до 2,15 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что вдвое выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства в российских коттеджных посёлках. Некоторые управляющие компании обвинили в том, что они в одностороннем порядке необоснованно повышают цены на содержание территорий.