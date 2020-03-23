В данный момент во всём мире наблюдается жёсткий дефицит долларовой ликвидности, вызванный повышенным спросом на американскую валюту: из-за растущей неопределённости инвесторы массового закрывают позиции по активам развивающихся стран и ищут спасения в крепкой валюте.

По сути, все последние стимулирующие меры ФРС были направлены именно на борьбу с этим явлением, но особого эффекта они пока не принесли — стоимость заимствования в долларах продолжает расти. В таких условиях страдает не только рубль, но и валюты остальных стран из EM-сегмента, однако ситуация для российской валюты усугубляется значительным падением нефтяного рынка, который играет важную роль в экономике.

К концу прошлой недели произошло достаточно позитивное событие для рубля: нефтяные котировки взлетели в цене на рекордные 23% благодаря вербальным интервенциям Трампа, который пообещал разобраться с низкими ценами. Как это часто бывает в случае с хозяином Белого дома, обошлось без какой-либо конкретики: спектр ожиданий крайне велик — от совместных с Саудовской Аравией и Россией мер по ограничению добычи до ввода санкций против экспортёров, которые вынудят их сократить активность. После длительного отсутствия каких-либо позитивных новостей даже подобных расплывчатых заявлений инвесторам оказалось вполне достаточно для массового закрытия позиций на продажу. Едва ли достигнутый эффект окажется долговечным: негативный сантимент на фоне повсеместного принятия карантинных мер может усилиться в том случае, если инвесторы не получат новых поводов для оптимизма.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако уже текущая неделя открылась обвалом сырьевого рынка на 8–10%. Brent, правда, спустя несколько часов смог выйти к околонулевым показателям, но потом снова ушёл в минус на 4%. По состоянию на 11:11 доллар торгуется на уровне 80,88 рубля (+95 копеек), евро — 86,5 (+1,1 рубля).

После того как Центробанк решил сделать паузу и приостановить политику сокращения ключевой ставки, в текущих условиях это позволит избежать излишнего давления на курс. Кроме того, монетарная политика регулятора всё ещё остаётся жёсткой, особенно на фоне околонулевых ставок ФРС, из-за чего необходимость в ужесточении кредитования, которое могло негативно сказаться на росте экономики, отсутствовала.

На текущей неделе ожидается большое количество макростатистики: индекс деловой активности Германии, ЕС, Великобритании, а также отчёты по инфляции и безработице — эти данные позволят инвесторам оценить последствия коронавируса для глобальной экономики. Учитывая карантинные меры и закрытие границ, релизы, скорее всего, окажутся негативными и не принесут долгожданного облегчения. Арсений Дадашев трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями

Нефть в замешательстве

На нефтяной рынок сейчас воздействуют две основные и взаимодействующие группы факторов. Первая, со стороны спроса, — то, что связано с распространением пандемии, сжатием деловой активности, снижением потребности и «бегством от рисков» на рынках. Вторая — в области предложения. Это перспективы роста добычи, ценового демпинга, борьба за рынки сбыта между арабскими экспортёрами, Россией, сланцевиками США.

Данная совокупность факторов давила на котировки, обрушив их ранее с $36 ниже $25 за баррель Brent. Этому способствовала паника из-за резкого обострения ситуации с коронавирусом, ужесточение ограничений в коммуникациях и деловой активности, заявления Саудовской Аравии и иных стран ОПЕК о повышении добычи и поставках по «бросовым» ценам до $20.

Rosneft/via Globallookpress.com

Как рассказал NEWS.ru трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, значимых запланированных событий для рынка нефти последняя декада марта не предполагает, но сейчас на эмоциональный рынок могут воздействовать именно внезапные, непредсказуемые повороты.

Наиболее вероятная амплитуда изменения цен на предстоящую неделю достаточно широка — от $25 до $32 за баррель Brent.

Остановить падение золота

Золото на прошлой неделе остановило своё падение и торговалось в районе $1487–1500 за тройскую унцию. Падение, которое недавно было, — это всего лишь коррекция к общей тенденции. Текущая ситуация благоприятна для роста драгоценного металла.

Во-первых, нефтяная война, которая уже обрушила рынки. Конфликт между Россией, Саудовской Аравией и США долгосрочный, и вряд ли он закончится быстро. Все стороны высказываются о готовности к длительному противостоянию. Что, безусловно, хорошо для золота, сказала NEWS.ru независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая.

Во-вторых, коронавирус: Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной COVID-19, пандемией. Она уже нарушила существующие торговые связи. Останавливаются производства, закрываются границы. Становится ясно, что по крайней мере на несколько месяцев точно замедлится рост экономики Китая, а это само по себе опасно для мировой экономики. Эпидемия перекинулась на другие страны, и если она ещё и затянется, то вызовет многочисленные жертвы. Такая катастрофа может вызвать экономический кризис, который уже сравнивают с Великой депрессией 1920-х.

U.S. National Archives and Records Administration

В-третьих, после падения золото опять привлекательно для инвесторов. Особенно крупных, ключевые из которых — это центробанки.

Как только они начнут возобновлять покупку золота для своих золотовалютных резервов, естественно, рост возобновится. Конечно, не стоит ждать какого-то резкого роста, он будет постепенный. Но это даст возможность присоединиться к этому движению и заработать на росте. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

На этой неделе более рациональным будет покупать золото при фиксации цены за уровнем $1526 и фиксировать свою прибыль у отметки $1659.