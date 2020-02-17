Курс рубля находится в хрупком локальном равновесии под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, он получал некоторую поддержку в последние дни, но ослабление продолжается из-за остроты воздействия на рынки коронавируса.

Позитивными новостями были известия об уменьшении количества вновь заболевших и данные о выздоровевших — они многократно превышают численность умерших. Эксперты не исключают, что пик эпидемии проходит. Это неминуемо позитивно воздействует на рубль, зависящий от склонности инвесторов к рискам.

На фоне ослабления общего пессимизма укрепляются и котировки нефти. Они 14 февраля превысили $57, преодолев важный технический уровень $56,8 — локальный максимум перед последним снижением. Тем самым рынок показал осторожное стремление к дальнейшему росту. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Поддерживает отечественную валюту и достаточно высокая доходность гособлигаций, приобретаемых на рубли инвесторами. Против «деревянного» работает общее укрепление доллара на валютном рынке, перспективы массированных вливаний рублей в экономику в ближайшие месяцы, что увеличит их предложение на рынке.

На текущей неделе не ожидается запланированных сильных событий, значимо воздействующих на нашу валюту. Правда, может быть много локальных неожиданных драйверов, поскольку многообразная неопределённость сохраняется, — сказал Капустянский.

В целом можно предположить на ближайшие дни сохранение для отечественной валюты текущего актуального диапазона 62,6–64,3 рубля за доллар, в середине которого сейчас и находятся котировки.

Сокращение спроса на нефть

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала 2020 года нефть подешевела на 20% к 10 февраля, после чего цены начали восстанавливаться: по итогам прошедшей недели они выросли на 7,6%, до отметки $57,11 за баррель. Главным драйвером рынка является ситуация в Китае, где эпидемия коронавируса привела к закрытию производственных мощностей и запретам на перемещения внутри страны.

Спрос на углеводороды может сократиться как из-за замедления китайской экономики (порядка 80% промышленного сектора было вынуждено приостановить работу), так и из-за отмены большого числа авиарейсов (400 млн человек оказались заперты у себя в городах). Изначально предполагалось, что карантин останется в силе до 10 февраля, но всё больше заводов заявляют о планах продлить вынужденные каникулы для рабочих ещё минимум на неделю.

Из-за разрушения цепочки поставок проблемы начинают появляться и на заводах, расположенных в других странах. Например, на днях представители Nissan заявили, что им придётся приостановить сборку автомобилей в Санкт-Петербурге, если поступления комплектующих из Китая не возобновляться до 17 февраля. Аналогичные сложности возникают по всему миру, а значит, робкие надежды на восстановление глобального экономического роста с начала 2020 года, которые тянули нефтяные котировки вверх, могут и не сбыться.

Как пояснил NEWS.ru трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, китайские НПЗ планируют сократить активность примерно на 1 млн баррелей в сутки, или на 7% от среднедневных показателей 2019 года. В данной ситуации экспортёрам приходится брать ситуацию в свои руки: технический комитет ОПЕК рекомендовал странам — участницам картеля снизить производство на дополнительные 600 тысяч баррелей в сутки.

Производители взяли паузу до начала марта, чтобы в полной мере оценить происходящее на рынке. Кроме того, 18 февраля состоится организованная ООН встреча, где произойдут переговоры противоборствующих сторон ливийского конфликта. Гражданская война привела к блокировке основных месторождений страны, из-за чего объёмы добычи в Ливии упали примерно на 1 млн баррелей в сутки. Если на переговорах будет наблюдаться прогресс, то вероятность серьёзных сокращений со стороны ОПЕК+ существенно возрастёт. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

В конце прошлой недели нефтяные котировки росли на ожиданиях дополнительных мер со стороны ОПЕК и относительно позитивном прогнозе МЭА, согласно которому спрос на топливо постепенно восстановится во II и III кварталах 2020 года. Складывается впечатление, что самое худшее уже позади: в отсутствие новых негативных сюрпризов котировки продолжат восстанавливаться до отметки $58 за баррель.

Доллар сдерживает золото

На фоне рыночных страхов от коронавируса золото укрепляется в цене. Только с начала текущего месяца до 14 февраля стоимость драгметалла поднялась с $1548 до $1581. Но приостановка произошла в День святого Валентина. И дело здесь не в том, что праздник влюблённых внёс умиротворение — появились сведения о снижении числа вновь заболевших по сравнению с предыдущими днями. Осторожная надежда на то, что самый острый пик эпидемии пройден, снижает и рыночные риски, что влияет на стоимость золота — котировки отошли к $1580.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если такие настроения сохранятся на текущей неделе, говорит главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман, коррекция вниз может продолжиться по направлению к $1560–1570. Из значимых событий рабочей пятидневки можно выделить публикацию 19 февраля протоколов последнего заседания ФРС. Федрезерв своей политикой существенно влияет на финансовые рынки, на курс доллара и, следовательно, котировки золота.

Укрепление «американца» на валютном рынке сдерживает рост золота. Оно, как правило, в противоположной зависимости от доллара. И всё же сейчас это имеет менее важное значение по сравнению с коронавирусом. Марк Гойхман трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ

Безусловно, ситуация с эпидемией далека от стабилизации, да и ущерб от неё Китаю и мировой экономике пока ещё сложно оценить. Не списаны со счетов и возможные рецидивы «торговых войн», и опасность общего замедления в мировом хозяйстве. Поэтому для золота на перспективу, скорее, более действенны факторы, повышающие цену.

Вероятно, мы ещё увидим $1590–1600. Однако сейчас цена уже настолько высоко поднялась за предыдущие месяцы, что вряд ли стоит инвесторам покупать металл на текущих уровнях, — сказал аналитик.

Коррекция назрела, и необходимо рассматривать возможные покупки в случае отступления цены примерно к $1520–1530.