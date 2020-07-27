Российская валюта продолжает движение в диапазоне 70,7-71,7 рубля за доллар. Каждая попытка выйти за него и укрепиться заканчивается неудачей. Так, например, после позитивного начала предыдущей недели курс вновь развернулся и довольно быстро оказался вблизи верхней границы ценового коридора на фоне ухудшения отношений между США и КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео регулярно публично заявляет о необходимости создания глобального альянса для борьбы с китайской угрозой. По его мнению, прежняя система отношений между двумя странами больше не работает, а значит, Штатам и их союзникам необходимо предпринимать более решительные действия для сдерживания Пекина.

Не будем забывать и о внутренних причинах падения курса. В минувшую пятницу, 24 июля, ЦБ РФ принял решение снизить ставку до 4,25%, хотя большинство участников рынка ожидало более агрессивного сокращения, до 4%. У инвесторов складывается ощущение, что регулятор уже предоставил все планируемые стимулы в рамках поддержки экономики и теперь возвращается к «обычному» функционированию. Вследствие чего привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) заметно снизилась, а на рынке рублёвого долга наблюдалось закрытие позиций.

Кроме того, в качестве дополнительного негатива выступает конвертация дивидендов, которые нерезиденты получили от российских компаний, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Данный фактор будет оставаться в силе ещё, как минимум, две недели. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Напомним, что Центробанк заметно ослабил поддержку курса, осуществляемую путём продажи валюты: по сравнению с прошлым месяцем объём операций сократился почти в два раза, до 5,7 млрд рублей.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ослабить давление на рубль позволяет очередное сокращение числа буровых установок в США до исторического минимума в 251 единицу, что на 72% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года. Дальнейшее восстановление нефтяного рынка способно подтолкнуть курс рубля к нижней границе торгового диапазона — 70,7 за доллар.

Стабильность нефти

Нефтяные котировки достаточно стабильны — в начале последней недели июля они находятся на уровне $43,2-44 за баррель Brent. Их уравновешивают противодействующие факторы. С одной стороны, с постепенным повышением цены возрастает добыча в странах, не связанных с ограничением по сделке ОПЕК+. Ещё одним подтверждением стало увеличение числа буровых установок. Это произошло впервые с середины марта, по данным компании Baker Hughes, опубликованным 24 июля. На прошлой неделе добыча в США поднялась на 0,1 млн до 11,1 млн баррелей в сутки. Рост предложения ограничивает дальнейшее повышение цены. На неё давят и новые признаки обострения противостояния Китая и США, проявляющиеся во взаимном закрытии некоторых консульств в этих странах.

Однако нефть поддерживают иные обстоятельства. Общая ситуация постепенного преодоления острой фазы пандемии в большинстве стран формирует увеличение спроса на сырьё. Сохраняется оптимизм на финансовых рынках, что важно для рисковых активов, к которым относятся и нефтяные фьючерсы, отмечает трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

New York Stock Exchange/facebook.com

В том же направлении действует и падение доллара на валютном рынке из-за опасений слабости экономики США. Это также фактор роста цены нефти, поскольку она выражена в американской валюте.

В течение недели основным днём для динамики котировок чёрного золота будет среда. В этот день не только выйдут традиционные данные о запасах и добыче в США, но главное — 29 июля пройдёт заседание Федрезерва, на котором определится позиция американского регулятора по кредитно-денежной политике на ближайшую перспективу. Его действия и даже риторика способны существенно влиять на рынки, в том числе и нефтяной. В четверг, 30 июля, инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за II квартал, в пятницу, 31 июля, — на очередную информацию о числе буровых установок от Baker Hughes.

Из-за противоположных драйверов и неопределённости их динамики в течение недели возможно разнонаправленное изменение котировок. Наиболее вероятный их диапазон — $42,3-44,7 за баррель Brent.

Золотой драйвер

Рынок золота в начале недели установил новый исторический максимум, преодолев предыдущий — сентября 2011 года на уровне в $1921 за унцию. Это не стало большим сюрпризом в свете беспрецедентных усилий ведущих центробанков по накачке ликвидностью и активному снижению ключевых ставок. Тем не менее, едва ли оптимисты рассчитывали, что это случится так рано. С начала года золото подорожало более, чем на 27%, при этом до прогноза инвестбанка Goldman Sachs и ряда других крупных финансовых организаций в $2 тысячи за унцию на этот год запас хода остаётся ограниченным всего в 3%.

Драйвером взрывного роста в 2% в утренние часы в понедельник, 27 июля, выступают ожидания принятия третьего пакета стимулов американским конгрессом, который будет эквивалентен $1 трлн. Согласно Reuters, республиканцы в Сенате и Белый дом достигли принципиального согласия по параметрам и, вероятно, представят его на рассмотрение. С учётом снижения спроса на гособлигации США можно говорить о том, что новый пакет будет профинансирован за счёт ФРС, которая для этого «напечатает доллары», считает трейдер и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

National Bank Of Ukraine/flickr.com

В среду, 29 июля, на заседании Федрезерв будет вынужден «включить» мягкую риторику и обосновать предстоящее расширение стимулов. Тем более, что текущее ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 бросает тень на темпы восстановления экономики и не оставляет иного выбора монетарным властям. Особенно остро рынок может воспринять потенциальное ухудшение динамики личных расходов по итогам месяца (данные выйдут в пятницу, 31 июля), тогда как цифры по ВВП могут спровоцировать ограниченную реакцию из-за их меньшей актуальности.

Рост предложения американской валюты из-за пакета стимулов и вынужденных действий ФРС заставляет искать спасения в драгоценных металлах. По мнению Bank of America, это единственный способ застраховать от потери его покупательной способности. Исторические рекорды в притоки ETF на золото и серебро говорят о том, что подобная точка зрения находит подтверждение среди участников рынка. Михаил Коган трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Есть он и среди населения. В США образовался дефицит золота в свободной продаже. При этом спрос стал расти и на другие драгоценные металлы. В частности, стоимость серебра в понедельник утром увеличивается на 5,8%, а с начала июля оно подорожало на треть. По отношению к объёму денежной массы в Штатах текущая цена несколько месяцев назад опускалась до исторических минимумов.

В ближайшее время растущему тренду на золото, как представляется, ничто не может угрожать. Помимо активного стимулирования ФРС, которое может продлиться как минимум до конца следующего года, этот драгоценный металл будет пользоваться популярностью ввиду обострения отношений между США и Китаем, которое лишь усугубилось в последнее время. Помимо этого, инвесторы могут хеджировать риски поражения американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре.