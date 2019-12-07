https://static.news.ru/photo/93651dd4-191f-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Улететь на Новый год в Эйлат и Марракеш из разных городов России стало на 29% дешевле, чем в прошлом году. Билеты (туда и обратно) можно купить за 28 и 27 тысяч рублей соответственно.

Это самое ощутимое падение цен среди всех направлений, сообщает momondo.ru.

Почти на столько же подешевели билеты в Душанбе (28%) и в Алма-Ату (23%). Сейчас они стоят 23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно.

В Анапу и Римини можно отправиться на 22% дешевле (11 и 22 тысячи рублей).

Билеты в Хургаду, Ригу и Тиват в 2019 году стоят 36, 14 и 18 тысяч рублей.

Канкун же за год подешевел на 19% — до 65 тысяч рублей.

Многие замечали, что в Турции русских девушек часто называют «наташами». Насколько это имя на самом деле распространено среди туристок из России, ранее писал News.ru.