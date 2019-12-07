Улететь на Новый год в Эйлат и Марракеш из разных городов России стало на 29% дешевле, чем в прошлом году. Билеты (туда и обратно) можно купить за 28 и 27 тысяч рублей соответственно.
Это самое ощутимое падение цен среди всех направлений, сообщает momondo.ru.
Почти на столько же подешевели билеты в Душанбе (28%) и в Алма-Ату (23%). Сейчас они стоят 23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно.
В Анапу и Римини можно отправиться на 22% дешевле (11 и 22 тысячи рублей).
Билеты в Хургаду, Ригу и Тиват в 2019 году стоят 36, 14 и 18 тысяч рублей.
Канкун же за год подешевел на 19% — до 65 тысяч рублей.
Многие замечали, что в Турции русских девушек часто называют «наташами». Насколько это имя на самом деле распространено среди туристок из России, ранее писал News.ru.
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