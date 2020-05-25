Медь начала дешеветь из-за ухудшения отношений КНР и США

https://static.news.ru/photo/294d66c0-9e78-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arco Images / Musterer, Werner/Global Look Press

На фоне опасений из-за напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином цена на медь снижается. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса в июле на 09:04 мск на бирже Comex опустилась до $2,389 доллара за фунт на 0,17%. Стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,89% — до $5288,5. Алюминий снизил позиции на на 0,95%, до $1506,5. При этом стоимость цинка выросла на 0,1%, до $1985,5 за тонну.

Однако инвесторы не перестают держать на контроле рост напряжённости в отношениях между США и Китаем, который является крупнейшим в мире потребителем меди, передаёт РИА Новости. В ближайшее время должно состояться Всекитайское собрание народных представителей, на котором будет принято решение по законопроекту о нацбезопасности Гонконга. За этим пристально следят трейдеры, ведь он оказывает давление на отношения между Пекином и Вашингтоном. При этом власти США заявили, что против КНР возможны и ответные санкции.

Как писал NEWS.ru, раскручивающаяся кампания администрации президента США по давлению на Китай в ответ за последствия пандемии вынуждает соседей Пекина просчитывать сценарии прямого вооружённого конфликта. От Тайваня ждут шагов по расширению собственной ракетной программы. Она должна помочь острову создать барьер от потенциального нападения КНР, которая, похоже, настроена всё более решительно в отношении территориальных споров.