Эксперты оценили предложение Набиуллиной отменить режим льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/993bb8b4-72ae-11eb-81bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила свернуть программу льготной ипотеки, введённую в апреле 2020 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина в качестве антикризисной меры. Эксперты едины во мнении, что это предложение логично, и оценили перспективы рынка недвижимости.

После отмены льготной ипотеки будет длительный [до полугода] период стагнации цен, а дальше всё зависит от экономической ситуации. Ожидается снижение покупательной активности где-то на 30% сначала по новостройкам, а затем на вторичном рынке. В нормальных условиях рынок должен корректироваться вниз по ценам, но в России такой традиции нет, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Продолжение льготного режима, по мнению эксперта, будет отрицательно сказываться на интересах потребителей. Так, в прошлом году в России произошёл рекордный рост ипотечного кредитования из-за льгот и мягкой денежно-кредитной политики Центробанка. Объём ипотечного кредитования превысил 4 трлн рублей и на 1 трлн рублей превысил предыдущий рекорд 2018 года. Этот процесс отразился на ценообразовании — в итоге эффект льготной ипотеки нивелировался ростом цен на квартиры.

Второй негативный момент выразился в выхолощенности рынка — предложение квартир упало в два раза, к чему прибавилось падение реальных доходов населения. По мнению Вихлянцева, в 2021 году после бума предыдущего года проблема с доступностью квартир, несмотря на их высокую стоимость, не будет стоять остро.

Что касается людей, то на них отмена льготной ипотеки не скажется. Программа отработала своё: повышение цен на квартиры произошло на тот диапазон платежей, который стал результатом ставки по льготной ипотеке, — заключает эксперт.

С Вихлянцевым согласен независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. По его мнению, решение о свёртывании льготной программы является правильным.

Льготная ипотека в такой ситуации — это неправильно. Необходимо переходить на помощь конкретным категориям населения, в первую очередь многодетным семьям, у которых мало денег на покупку жилья. Набиуллина об этом и говорит, — отмечает Бекетов.

По его словам, стагнация цен может продолжаться до пяти лет. При этом покупательская способность в России приближается к цене, а не наоборот.

Как сообщал NEWS.ru, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена и после 2024 года, но её механизмы могут быть изменены.