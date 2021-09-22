Экономист предсказал падение рубля из-за финансового кризиса

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган предсказал ослабление российской валюты вследствие возможного финансового кризиса, несмотря на то что сейчас рубль укрепляет свои позиции на мировом рынке. Об этом пишет «Российская газета».

По его мнению, политические санкции Запада сейчас не представляют особой угрозы для российской валюты, так как из-за повышения цен на газ в Европе и проблем с Китаем угрозы в сторону России постепенно отошли на второй план. Падение рубля сейчас может быть вызвано только новым витком финансового кризиса: при неблагоприятном для РФ развитии событий $1 может стоить 80 рублей, а €1 — 100 рублей. Однако сейчас российская валюта укрепляется на мировом рынке и предпосылок для спада пока нет.

Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам — подъём цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ, — отметил Коган.

Ранее экономист назвал сроки возможного падения ценности рубля. По его прогнозам, российская валюта начнёт постепенно ослабевать в середине 2022 года.