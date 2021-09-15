Цены на квартиры в России продолжат расти, пообещал аналитик

Глава кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Кирилл Лукашук заявил РИА Новости, что предпосылок к снижению цен на жильё в России нет, однако темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться. В 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции.

Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жильё и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране, — рассказал Лукашук.

При этом он отметил, что «проникновение ипотеки по-прежнему невысокое относительно сопоставимых развивающихся экономик», поэтому высокие темпы роста вызывают опасения. По мнению Лукашука, действия властей по увеличению ставки до 7%, а также снижение максимальной суммы кредита до трёх миллионов рублей, позволяют стабилизировать рост цен на жильё.

Ранее руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что в большинстве крупных городов России за прошедший год сократилась средняя площадь квартир в новостройках. Так, например, в Москве показатель уменьшился на 13,9%, в Санкт-Петербурге — на 7,3%, в Краснодаре — 18,2%, в Екатеринбурге и в Тюмени — на 12%, в Омске — на 5,3%, в Новосибирске — на 2,9%.