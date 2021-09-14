«Однушки» в России стали ещё меньше

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что в большинстве крупных городов России за прошедший год сократилась средняя площадь квартир в новостройках.

Так, например, в Москве показатель уменьшился на 13,9%, в Санкт-Петербурге — на 7,3%, в Краснодаре — 18,2%, в Екатеринбурге и в Тюмени — на 12%, в Омске — на 5,3%, в Новосибирске — на 2,9%.

При этом в компании «Метриум» рассказали, что в среднем площадь московской «однушки» в новостройке уменьшилась в 2021 году на 10,2% по сравнению с прошлым годом, с 56,8 кв. м до 51.

Подобная тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния, — заявила партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Она также добавила, что такая же тенденция наблюдается в российских регионах.

Ранее в пресс-службе Центробанка сообщили, что развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство будет способствовать применение счетов эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве. Эксперты отмечают, что на данный момент ипотечный рынок для желающих построить собственный дом практически недоступен из-за высокой стоимости кредитных предложений.