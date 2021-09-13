ЦБ придумал способ удешевить ипотеку на частные дома

Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство будет способствовать применение счетов эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в беседе с «Известиями». Эксперты отмечают, что на данный момент ипотечный рынок для желающих построить собственный дом практически недоступен из-за высокой стоимости кредитных предложений.

Сложность для развития ипотеки на ИЖС состоит в том, что нужно учитывать риски всех сторон — кредитора, заёмщика, застройщика. В этом смысле использование эскроу-счетов — неплохое решение для защиты интересов по крайней мере первых двух категорий, — заявил научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

При этом он отметил, что в ситуации, когда застройщиком является профессиональная компания с историей, возможно кредитование подрядчика банком — эмитентом ипотеки.

Ранее стало известно, что ипотечные ставки для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна.