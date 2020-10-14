Цена на нефть Brent поднялась выше $43 за баррель

https://static.news.ru/photo/95a90a32-0e2a-11eb-9690-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Stock Exchange/facebook.com

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent вечером в среду превысила отметку в $43 за баррель.

По состоянию на 17:00 стоимость барреля Brent поднялась до $43,33, что почти на 1,9% выше уровня закрытия торгов накануне, свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже.

Нефть марки WTI торгуется по $41,04 за баррель, рост составил 2%.

Как писал ранее NEWS.ru, глава Минэнерго России Александр Новак надеется, что страны ОПЕК+ смотрят на ситуацию, происходящую на рынке нефти, с оптимизмом и рассчитывают, что смогут постепенно наращивать добычу в рамках сделки без ущерба для рынка.