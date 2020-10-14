Новак надеется, что страны ОПЕК+ смогут наращивать добычу в рамках сделки

https://static.news.ru/photo/719bdecc-0e1a-11eb-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: aramco.com

В организации стран — экспортёров нефти ОПЕК+ смотрят на ситуацию, происходящую на рынке нефти, с оптимизмом и рассчитывают, что смогут постепенно наращивать добычу в рамках сделки без ущерба для рынка. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Несмотря на начало второй волны эпидемии в ряде стран, мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитываем, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка, — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

По мнению министра, нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет. Новак выразил уверенность, что Хартия сотрудничества стран — производителей нефти направлена на развитие диалога, технологического сотрудничества и взаимную поддержку.

Как писал NEWS.ru, президенту России Владимиру Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Стороны выразили солидарность в вопросе продолжения совместной работы на энергорынках, в том числе в формате ОПЕК+.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.