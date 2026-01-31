Зимняя Олимпиада — 2026
Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев

Зоопсихолог Капустина: кошки спят в обуви хозяев из-за чувства безопасности

Кошки выбирают обувь своих хозяев в качестве места для сна из-за чувства безопасности, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, если питомец располагается у порога, значит ему комфортно в прохладной среде.

Если кот спит в обуви, это явный признак привязанности к хозяевам. Знакомый запах успокаивает и дает чувство безопасности. Питомцы часто спят на пороге просто потому, что из-под двери идет прохлада, им так комфортнее. Кроме того, таким образом кошка помечает свою территорию, начиная от входа, чтобы другие животные сразу поняли — здесь занято, — поделилась Капустина.

Она подчеркнула, что если кот иногда выбирает порог для сна, это также может указывать на недостаток прогулок. Однако, по словам зоопсихолога, если он начал спать там постоянно и отказывается от еды, необходимо проверить здоровье питомца.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что цитрусовые могут помочь отучить кошку рыть землю в горшках с домашними растениями. Однако, по его словам, ни в коем случае нельзя применять насилие. Также специалист упомянул о специальных спреях с эфирными маслами, которые отпугивают питомцев своим запахом.

