Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев

Кошки выбирают обувь своих хозяев в качестве места для сна из-за чувства безопасности, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, если питомец располагается у порога, значит ему комфортно в прохладной среде.

Если кот спит в обуви, это явный признак привязанности к хозяевам. Знакомый запах успокаивает и дает чувство безопасности. Питомцы часто спят на пороге просто потому, что из-под двери идет прохлада, им так комфортнее. Кроме того, таким образом кошка помечает свою территорию, начиная от входа, чтобы другие животные сразу поняли — здесь занято, — поделилась Капустина.

Она подчеркнула, что если кот иногда выбирает порог для сна, это также может указывать на недостаток прогулок. Однако, по словам зоопсихолога, если он начал спать там постоянно и отказывается от еды, необходимо проверить здоровье питомца.

