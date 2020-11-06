Любить нельзя убить: какой вред можно случайно причинить питомцам

6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Довольно часто люди губят питомцев непреднамеренно, действуя из лучших побуждений. Ветеринары бьют тревогу — неправильное содержание и кормление животного приводит к печальным последствиям. Излишняя забота хозяев выливается в серьёзные проблемы со здоровьем и травмы у собак и кошек. NEWS.ru расспросил ветеринаров и составил список опасностей, которые грозят домашним животным.

Стремясь побаловать питомца, хозяева угощают его продуктами, которые им самим кажутся вкусными. В ход идут сливочное масло, шоколад, мармелад, сливки, молоко, сало, фрукты. Президент Международного кинологического союза, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с NEWS.ru предупреждает — подобные лакомства животным противопоказаны. Их употребление может вызвать серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта.

У взрослых собак и кошек отсутствует пищеварительный фермент, необходимый для переваривания молочных продуктов. Также они не способны нормально усваивать жирную еду, цитрусовые, бобовые и сахар. Животных, которые употребляют специализированные корма, не нужно кормить чем-то ещё. Состав этих продуктов полностью сбалансирован и в дополнении не нуждается. Если хозяева выбирают натуральное кормление питомца, эти продукты также необходимо исключить. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

Главная опасность для собак — это кости. Причём не только трубчатые, но и говяжьи, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Если собака грызёт их часто, у неё формируется так называемый завал кишечника или непроходимость. Это значит, что твёрдые частицы кости задерживаются в пищеварительном тракте и накапливаются. Они могут повредить стенки кишечника, без срочной операции это грозит псу гибелью.

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Когда в доме появляется маленький щенок, хозяева ограничивают его активность. Часто детёныша усаживают в манеж — специальный собачий или детский с мягкими стенками. По поводу первого у ветеринаров нет нареканий, а пребывание во втором может привести к гибели питомца. Когда щенок подрастает, он начинает карабкаться по нему, и это может плохо закончиться.

Щенок может зацепиться зубами за капрон, а разжать их не сможет, это приводит к травмам. Также встречаются случаи удушения, когда, например, животное запутывается в ткани, — сообщил Уражевский.

Ветеринарный врач также добавил, что серьёзную опасность для зверей несут розетки и провода. В его практике встречались случаи, когда щенки погибали от удара током. Поэтому, когда в доме появляется собака, провода необходимо убирать, а на розетки ставить защиту.

Также владельцам кошек следует быть осторожными с новогодними украшениями — мишурой и дождём. Играя, животное заглатывает эти предметы. Из-за особенностей строения челюсти выплюнуть их кошка уже не может. Это рискует спровоцировать травматизацию стенок пищевода, желудка, кишечника. Животное может погибнуть. По словам ветеринарных врачей, на протяжении новогодних праздников пострадавших кошек постоянно приносят на осмотр.

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Опасности подстерегают питомцев не только дома, но и на улице. Бывает, что домашние животные страдают из-за плохой памяти своих хозяев. Как сообщил Евгений Цыпленков, многие владельцы собак и кошек забывают поставить им ежегодный комплекс прививок. Из-за этого любимцы заболевают гепатитом, чумой или бешенством и погибают.

Ещё одна распространённая ошибка, которая не убьёт животное, но испортит ему будущую жизнь — излишняя изоляция на карантине. В раннем детстве собакам и кошкам ставят несколько серий прививок, между которыми выдерживается обязательный карантин. В это время питомца нельзя выводить на улицу.

Многие хозяева думают, что в этот период животное нужно закрыть в комнате и свести любое общение к минимуму, но это ошибка. Как сообщил Владимир Уражевский, собак на карантине нельзя ограждать от контактов с людьми и закрывать в комнате. Как раз в этот период у них формируется психика (от 7 до 12 недель). Если щенка изолировать от общества, то он вырастет трусливым, замкнутым, излишне осторожным. Напротив, всё это время детёнышам нужно помогать социализироваться: приглашать гостей, играть с ними, можно даже возить на автомобиле.