Юзер Reddit ошибся с адресатом в Facebook и прослыл педофилом

Юзер портала Reddit рассказал пользователям, как перепутал адресата сообщения в мессенджере Facebook и нечаянно отправил его не другу, а дальней знакомой. Мужчине показалось, что из-за инцидента он прослыл в её глазах извращенцем и педофилом.

Рассказчик подчеркнул , что обсуждал с приятелем общего товарища. «Плевать, я бы всё равно занялся с ним сексом», — пошутил автор поста на Reddit другу, но внезапно обнаружил, что признание «улетело» посторонней женщине по имени Бриттани — «доброй христианке» — как отметил «провинившийся» мужчина.

Он добавил, что шутка заключалась в том, что общий знакомый, которого он обсуждал, — это «самый гетеросексуальный человек на свете». Тем не менее в беседе с Бриттани его фраза приобрела иной смысл.

Проблема заключалась вот в чём. Последнее сообщение, которое я написал ей перед этим, было: «Я слышал, твой семилетний сын в реанимации. Всё в порядке?», — уточнил юзер.

В комментариях многие признались, что история рассмешила их, и посочувствовали рассказчику. Часть пользователей призвали соврать Бриттани и объяснить, что якобы сообщение отправил неизвестный человек, получивший доступ к его компьютеру.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit поссорился с соседями из-за своих необычных питомцев. Юзер, увлекающийся пчеловодством, рассказал, что новые жильцы оказались недовольны его хобби. Автор поста начал разводить насекомых почти шесть лет назад. На заднем дворе собственного дома он собрал четыре улья и официально их зарегистрировал. Он отметил, что в городе, где живёт, подобное занятие абсолютно легально.