Илона Маска признали самым популярным иностранцем в России

Илон Маск стал самым популярным иностранцем в России, с такой оценкой выступила американская газета The Washington Post. Авторы статьи отмечают, что главный секрет успеха в том, что россияне ностальгируют по успехам в космической сфере.

Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам, — сказано в материале.

Ещё одним фактором популярности публицисты называют историю успеха предпринимателя, который иммигрировал в США из ЮАР. В статье также вспомнили про знаменитый мем «Как тебе такое, Илон Маск?».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что российские космонавты пока не знакомятся с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, но проходят подготовку по некоторым операциям с ним.

Он добавил, что это необходимо для повышения надёжности системы в случае внештатных ситуаций, когда космонавты и астронавты разбираются в технике.