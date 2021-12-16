Волшебные палочки, мантии: фото первого в России магазина по Гарри Поттеру

В Центральном детском мире на Лубянке в Москве открылся первый в России официальный магазин, посвящённый фильмам о Гарри Поттере. Он расположился на балконе второго этажа с видом на главный атриум и знаменитые механические часы.

Открытие магазина по Гарри Поттеру приурочено к скорой премьере новогоднего спецэпизода «Возвращение в Хогвартс», посвящённого 20-летию франшизы. Поклонники фильма могут купить не только игрушки, связанные с миром магической вселенной, но и волшебные палочки, мантии, а также сувениры, канцелярские принадлежности, книги и многое другое. Помимо этого, в помещении магазина обустроили несколько фотозон, одна из них — по мотивам знаменитой платформы 9 ¾.

NEWS.RU решил показать, как выглядит этот новый центр городского притяжения.