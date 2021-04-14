В Instagram добавят новую функцию

Оставлять или нет под своими публикациями знаки одобрения — лайки — пользователи социальной сети Instagram во всём мире смогут решать самостоятельно. Об этом сообщил глава сети Адам Моссери.
На своей странице в Twitter Моссери
Ранее такая функция была доступна только пользователям из семи стран. Отклики позволили разработчикам определиться, что не все люди согласны полностью отказаться от лайков под публикациями, многие высказались за сохранение данной функции.
Ранее стало известно, что Facebook хочет скрестить Instagram Live и Clubhouse. Об этом писал NEWS.ru.