В Instagram добавят новую функцию

https://static.news.ru/photo/879fa9d4-867d-11eb-a5ed-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Оставлять или нет под своими публикациями знаки одобрения — лайки — пользователи социальной сети Instagram во всём мире смогут решать самостоятельно. Об этом сообщил глава сети Адам Моссери.

На своей странице в Twitter Моссери написал , что в настоящее время в приложении тестируется новая функция, позволяющая пользователям решить, отключать ли подсчёт лайков под постами или оставить его.

Ранее такая функция была доступна только пользователям из семи стран. Отклики позволили разработчикам определиться, что не все люди согласны полностью отказаться от лайков под публикациями, многие высказались за сохранение данной функции.

Ранее стало известно, что Facebook хочет скрестить Instagram Live и Clubhouse. Об этом писал NEWS.ru.