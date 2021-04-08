Facebook хочет скрестить Instagram Live и Clubhouse

https://static.news.ru/photo/8598c77e-984d-11eb-bdde-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Внутренние разработчики соцсети Facebook начали тестировать новое приложение для общения с аудиторией Hotline, рассказали журналисты портала Techcrunch. На момент запуска к Hotline может бесплатно присоединиться любой юзер, число пользователей не ограничено. Но эксперты отмечают, что всё может поменяться по мере продвижения эксперимента.

Интерфейс Hotline поймут все, кто скачивал Clubhouse, Twitter Spaces и любую другую программу, работающую только со звуком. Однако есть и несколько отличий, пишет издание.

Веб-приложение [Hotline] можно назвать гибридом Instagram Live и Clubhouse, так как позволяет авторам общаться с аудиторией, которая потом сможет задать вопрос с помощью текста или аудио. Однако, в отличие от Clubhouse, юзеры могут включить свои камеры на мероприятии вместо того, чтобы использовать только звук, — говорится в сообщении.

Раздел слушателей разделили на тех, кто наблюдает за дискуссией, что отражается на значках профиля, и тех, кто задаёт вопрос. Другое заметное различие между Hotline и Clubhouse — события в первом записываются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse. Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд. Сейчас контакты сторон прекратились. Собеседники журналистов не смогли ответить на вопрос о причинах приостановки процесса и его перспективах.