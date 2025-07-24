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24 июля 2025 в 10:07

Туроператоры оценили льготы для фирм, работающих с дружественными странами

Глава РСТ Уманский поддержал льготы для работающих с дружественными странами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Льготы для турфирм, работающих с дружественными странами крайне важны для российских туроператоров, заявил 360.ru президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Таким образом он оценил новый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

Мы давно выступали с этой инициативой и благодарим Министерство экономического развития, а также депутатов, поддержавших данный законопроект. Эта мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток, — отметил Уманский.

Ранее СМИ сообщили о том, что российских туристов якобы заселили в отель в египетском Шарм-эш-Шейхе, из окон которого видна военная база. Утверждается, что туроператор заранее не предупредил отдыхающих о расположенном вблизи гостиничного комплекса объекте. Также сообщалось, что россиянам запретили посещать местный пляж.

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