Турагент рассказала, как развлекают президентов в отпуске

Владелица элитного турагентства Sienna Charles Жаклин Сиенна Индия поделилась секретами отдыха бывших американских президентов. В качестве примера Жаклин рассказала про отдых 43-го президента США Джорджа Буша младшего в Эфиопии в 2015 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Женщина вспомнила , как приобрела несколько бейсболок с названием любимой команды бывшего президента, и раздала их детям, которые встречали Буша. По её словам, президента жест тронул до глубины души. Основной фактор успеха в том, чтобы иметь персональный подход ко всем клиентам.

Она также вспомнила про очень влиятельного бизнесмена, который увлекался Египтом. Жаклин смогла обеспечить доступ ко всем храмовым комплексам, а также эксклюзивный тур по древнему городу Луксор. Весь тур проходил на яхте, которая двигалась по Нилу.

По мнению турагента, важно не только удовлетворять потребности клиентов, но и самой иметь определённую требовательность к услугам, которые должно предоставлять агентство. Специально для Джорджа Буша в Эфиопии был возведён люксовый лагерь, так как ни одна гостиница не соответствовала требованиям Жаклин.

Ранее исследование банка «Росгосстрах» показало, что россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих. Об этом пишет РИА Новости.