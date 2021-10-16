Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск

Новое исследование банка «Росгосстрах» показало, что россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих. Об этом пишут РИА Новости.

Более трети (35%) респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей, почти столько же (33%) опрошенных израсходовали в шесть раз больше — свыше 150 тысяч рублей, — сказано в исследовании.

Аналитики уточнили, что 42% россиян сократили запланированные расходы на отпуск в этом году. Более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, ещё 14% — незначительно. При этом у 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан — увеличились.

Ранее представители Ассоциации туроператоров России предложили продлить действие программы туристического кешбэка в 2022 году. С соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. Программа увеличивает турпоток в регионы до 25%, сообщается на сайте организации.

В АТОР отметили, что наиболее оптимальным как для туристов, так и для участников рынка станет проведение акции с кешбэком с 10 января по апрель включительно, а также с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа может включать выезды туристов в мае, июне и сентябре.