Стилист похвалила невестку Орбакайте за выбор пальто

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Пандемия наложила отпечаток на стиль одежды россиян. Сегодня всё более востребованными становятся домашние образы — удобные, комфортные, но не «спальные». В силу этого корректировка ждёт и новогодний гардероб россиян, заявил в разговоре с NEWS.ru дизайнер Игорь Чапурин.

По-прежнему большое значение в выборе одежды будет иметь место празднования. Если это загородный дом и формат вечеринки предполагает лёгкую домашнюю атмосферу, то стоит сделать выбор в пользу вещей в стиле...