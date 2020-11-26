Стилист похвалила невестку Орбакайте за выбор пальто

Жена Никиты Преснякова Алёна Краснова прогулялась по Москве в сером пальто оверсайз. Этот выбор оценила стилист Лариса Тимиряева.
Стильный, модный образ. Мужской стиль в женской моде — это уже практически классика. В нём каждая вещь в тренде, —отметила Тимиряева порталу Teleprogramma.pro.
Кроме того, стилист уточнила, что этой осенью серое пальто вытеснило бежевое. Также Краснова, по мнению Тимиряевой, удачно дополнила образ массивными ботинками, однозначно трендом сезона осень-зима — 20/21.
Осенний street style — образ Алёны в модной минималистической манере, где не мало, а именно — достаточно, — сказала стилист.
Ранее NEWS.ru писал, что сестра Никиты Преснякова устроила уличное дефиле в пуховике.