Внучка Пугачёвой устроила «уличное» дефиле в пуховике

Внучка певицы Аллы Пугачёвой Клавдия устроила дефиле в глянцевом пуховике прямо на улице.
Так, Клавдия вместе со своей мамой, певицей Кристиной Орбакайте,
Стоит отметить, что внучка Примадонны старается одеваться модно и со вкусом. Этому всячески способствует Орбакайте, артистка предпочитает баловать наследницу красивыми обновками. В кадре Клавдия предстала в глянцевом пуховике, шапке и брюках скинни.
В настоящее время девочка учит испанский язык, занимается балетом и гимнастикой. Большую часть времени она проводит в США, в частности в Майами.
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