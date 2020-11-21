Внучка Пугачёвой устроила «уличное» дефиле в пуховике

https://static.news.ru/photo/80fbd9a4-2ce6-11eb-b559-fa163e074e61_660.jpg Фото: orbakaite_k/instagram.com

Внучка певицы Аллы Пугачёвой Клавдия устроила дефиле в глянцевом пуховике прямо на улице.

Так, Клавдия вместе со своей мамой, певицей Кристиной Орбакайте, прогуливалась по городской площади. При этом девочка вышагивала так, будто оказалась на подиуме.

Стоит отметить, что внучка Примадонны старается одеваться модно и со вкусом. Этому всячески способствует Орбакайте, артистка предпочитает баловать наследницу красивыми обновками. В кадре Клавдия предстала в глянцевом пуховике, шапке и брюках скинни.

В настоящее время девочка учит испанский язык, занимается балетом и гимнастикой. Большую часть времени она проводит в США, в частности в Майами.

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