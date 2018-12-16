Джейми Оливер раскрыл секрет идеального Рождества

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Джейми Оливер

Британский повар рассказал о грядущей вечеринке

Джейми Оливер, известнейший британский повар и телеведущий, а также хороший семьянин и отец пятерых детей, в преддверии Нового года дал интервью изданию Mirror. Теперь все знают, что в этом году Джейми сам будет готовить ужин к семейному торжеству, какое количество гостей он ожидает на рождественскую вечеринку и о чём на самом деле мечтают он и его жена.

Джейми Оливер создал 37 кулинарных шоу, каждое из которых состоит из десятков серий и построил ресторанную империю. Кроме того, он продал более 40 миллионов копий 29 поваренных книг и на сегодняшний день является самым продаваемым автором нон-фикшн на всей планете. Когда Джейми Оливер не пишет книги и снимает новые серии передач, он превращается в папу для Поппи, которой 16 лет, Дейзи — 15, Петал — 9 лет, Бадди — 8, и Риве, которой всего два года. Жену Джейми зовут Джулс.

— Каким будет Рождество в семействе Оливеров?

— Полный хаос. На празднике у нас часто присутствует магия, фантазия и сюрпризы. Мы — традиционная семья. Установка ёлки является самым прекрасным днём.

— Можешь назвать самый памятный подарок?

— Одним из лучших был автомобиль для Джулс. Я сказал ей, чтобы она купила себе что-нибудь, какой-то автомобиль с пробегом, и ожидал, что она выберет Golf или что-то подобное. Скажем так: она не доставляет мне проблем своими дорогими запросами. И приобретённое ею авто — это была самая дрянная машина в мире, благослови её Бог. Я забрал у неё это транспортное средство, перекрасил, отремонтировал, и попросил нарисовать пылающий костёр сбоку. Авто прослужило семь лет, прежде чем пламя на боку стало отслаиваться, потом его пришлось отправить на металлолом.

— Когда-нибудь случалась катастрофа на кухне? Например, из-за переизбытка хереса?

— О Господи. Да, это случалось. Когда вы готовите и что-то хорошее происходит в другой комнате, то вам хочется присоединиться. На Рождество я обычно готовлю в духовке. И вот как-то я положил цыплёнка в духовку и забыл об этом, потому что возился с детьми. А кто-то в это время подбросил дрова, и цыплёнок превратился в кусок угля.

— Ваши рецепты для рождественского стола разошлись по всему миру, но что будет на вашем столе?

— Приятно быть частью народного веселья — 12 миллионов человек заглянули на наш сайт на Рождество прошлого года. Он чуть с ума не сошёл. В этом году нас будет 30 человек, вся наша семья соберётся. Будут поркетта (рулет из свиной грудинки — Ред.), индейка и гусь.

l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Мы предполагаем, что приготовление пищи для 30 человек не проблема для тебя...

— Я бы сказал, что это большое дело, потому что я тоже хочу наслаждаться общением с 30 людьми. Я сделаю «Святую Троицу» из мяса, овощей и соуса, но, чтобы не увязнуть в готовке, я поступил следующим образом: заглянул в свою книгу рождественских блюд, сфотографировал рецепты и отправил их вместе с приглашением на вечеринку. Я стратегически выбирал правильного человека для правильной работы над рецептом. Кто-то способен только на то, чтобы отварить цветную капусту, а потом я могу разогреть это. Негодяй, который не может приготовить вообще ничего, должен принести «Чеддер» и портвейн.

— Ты действительно очень известный, но не слишком ли много славы?

— Есть длинный список вещей, которые мне не нравятся, но я считаю, что если вы собираетесь делать что-то в глазах общественности, то сделайте это на стоящем уровне. И поймите, что это никогда не будет так, как хочется. Я не так часто пожинаю плоды известности. Я работаю, потом провожу время со своей семьей, и не часто выхожу куда-то. Но появилось слишком много случайных знакомых, которые пытаются узнать, где я живу.

— Как реагируют при встрече люди на улице?

— Телевизор — забавная штука. Он заставляет людей думать, что ты — лучше, но это не так. В первые три года реакция людей на улице была чрезмерной.

— Как удаётся совмещать семейную жизнь и управление ресторанной империей?

— Я никогда не беру работу домой, и если нужно поменять подгузник или сделать домашнее задание, я спокойно это делаю. Но Джулс — моя опора.

PLANET PHOTOS/Global Look Press Джейми Оливер c семьей

— Дети считают тебя классным?

— Бадди и Петал думают, что я крут, но всем остальным неловко за меня. Тебе не нужно ничего делать, чтобы смутить детей, тебе просто нужен импульс. На днях я взял пару старших в Topshop, и один из них действовал мне на нервы, поэтому я начал танцевать. Дочь развернулась и ушла, и я последовал за ней, делая вращения и «лунные дорожки». Это было очень красочно... Чем больше дети смущаются, тем больше вы это делаете.

— Разве они не знают, что их отец — национальное достояние?

— Очень мило с вашей стороны так считать. Кто-то согласен, а кто-то категорически не согласен. В простейшем случае моя работа — прислушиваться и вести содержательный разговор с людьми. Это сделало меня крупнейшим писателем кулинарных книг на планете. Я сам не могу поверить, что это так.