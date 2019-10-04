https://static.news.ru/photo/518d7b90-e73d-11e9-9c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Правильно подобранный рацион питания поможет сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме, утверждают специалисты.

По словам экспертов, есть восемь продуктов, наиболее эффективно способствующих «омоложению». Как они утверждают, спастись от старения можно при помощи тёмного шоколада, богатого флавонидами и антиоксидантами. Доказано, что эти вещества хорошо влияют на состояние кожи.

Сохранить молодость поможет также зелёный чай. Напиток содержит полифенолы и коллаген — главный «строительный материал» кожи. Специалисты отмечают, что положительное влияние на состояние организма оказывает и кофе. При этом полезен только свежесваренный, а не растворимый.

Специалисты советуют добавить в своей рацион авокадо, помидоры, чернику и арбузы. Сохранить молодость поможет и рыба, особенно лосось с омега-3, сообщает « Медикфорум ».

Ранее китайские учёные заявили, что экзотический фрукт под названием архат способен замедлять процессы старения в организме человека. Проведённое на лабораторных мышах исследование показало, что он активирует функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге. В итоге начинается активная регенерация клеток крови, писал News.ru.