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Экзотический фрукт под названием архат способен замедлять процессы старения в организме человека. К такому выводу пришли специалисты из Китая.

Проведённое на лабораторных мышах исследование показало, что фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге. В итоге начинается активная регенерация клеток крови.

Употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток, — говорится в научной статье, опубликованной в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Отмечается, что архат растет в основном в Таиланде и Китае, а по вкусу напоминает дыню, сообщает МедикФорум.

Ранее News.ru писал о том, что директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране. По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то рост смертности от рака составит 20–30%.