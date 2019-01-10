Сколько получит жена владельца Amazon после развода

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Джефф и Маккензи Безос

Безос может стать самой богатой женщиной в мире

Самый богатый человек в мире, глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Разрыву предшествовало пробное расставание, о котором знали только друзья и близкие пары. О своём решении супруги сообщили в Twitter, опубликовав совместное заявление.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнёров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорится в заявлении.

Джефф Безос и Маккензи Таттл в одно и то же время учились в Принстонском университете, однако познакомились позже. К этому моменту они уже жили в Нью-Йорке и работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw на Уолл-стрит. В 1993 году пара поженилась. У супругов Безос четверо детей — трое родных сыновей и приёмная дочь из Китая, пишет Variety.

«Мы безмерно счастливы, что когда-то нашли друг друга, и глубоко благодарны за каждый год супружеской жизни. Даже если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы снова всё повторили», — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи.

Один из пользователей в комментариях к сообщению написал, что известие о разводе Безоса звучит лучше, чем брачные клятвы большинства людей. Тем не менее это не помешало предпринимателю завести роман на стороне до развода с супругой. По данным Radar Online, Джефф был пойман на измене с Лорен Санчес, которая приходится женой влиятельному голливудскому агенту Патрику Уайтселлу. Глава Amazon тайно встречался с любовницей, отправлял её на курорты на своём частном самолёте, а также писал ей непристойные сообщения и скидывал селфи эротического характера.

Джефф Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes, его состояние эксперты журнала оценивают в $136,2 млрд. Предприниматель владеет примерно 16% бизнеса Amazon, что составляет более 95% от его состояния. В начале января специализирующаяся на продаже товаров через Интернет компания обогнала всех своих конкурентов и стала самой дорогой в мире, сместив предыдущего лидера — компанию Microsoft. Джефф также является владельцем издательского дома The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin.

Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джефф Безос

Маккензи Безос возглавляет фонд Bystander Revolution, который специализируется на борьбе с травлей в школах. Она также написала два романа: «Испытание Лютера Олбрайта» и «Ловушки». За первый она получила престижную премию American Book Award.

Как именно будет поделено состояние между супругами после развода, пока неизвестно. В данный момент Безос или его представители не сообщали о наличии договора, который регламентирует процесс раздела имущества между супругами. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что их активы будут поделены пополам.

Цена развода

По законам штата Вашингтон, где проживают Безосы, совместно нажитое имущество принадлежит супругам в равных долях. Компания Amazon была основана через год после заключения брака, и Маккензи может утверждать, что имеет право на половину состояния мужа. Таким образом она может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием приблизительно в $68 млрд, обогнав Франсуазу Беттенкур Майерс. Последняя приходится внучкой основателя производителя косметики L’Oreal и владеет состоянием в размере $45,4 млрд.