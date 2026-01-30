Садовод поделилась советом для увеличения всхожести семян сельдерея

Чтобы увеличить всхожесть семян сельдерея, их замачивают в горячей воде примерно на сутки, поделилась в беседе с NEWS.ru секретом садовод и блогер Светлана Самойлова. Она предупредила, что брать нужно не кипяток, а воду из чайника спустя пять — семь минут после кипячения. Замачивание помогает смыть эфирные масла и ускорить появление ростков, пояснила специалист.

Удобнее замачивать семена в ситечке. Берем такое, как для просеивания сахарной пудры. Опускаем ситечко в плошку, заливаем горячей водой. Вы увидите, как она будет окрашиваться в коричневый. Затем можно повторить процедуру, промыв семена под небольшой струей воды. После вытаскиваем ситечко на бумагу и через полчаса высеваем. Не пересушите семена, сейте их слегка влажными, — посоветовала Самойлова.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова заявила NEWS.ru, что в начале февраля можно сеять на рассаду семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и, если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя.