Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Многие верят, что 7 января исполняются самые заветные желания, главное — верить. NEWS.ru собрал истории людей, у которых в этот день случилось настоящее чудо.

Рождество — это приход в мир спасителя, изменение жизни, прощение грехов, так охарактеризовал знаменательный день священник Андрей Пастернак, клирик Николо-Кузнецкого храма. Духовная жизнь начинается заново при условии, если человек кается перед Богом и хочет исправиться. Именно в Рождество порой случаются неординарные вещи.

Каждый человек может задуматься, что он должен изменить в своей жизни, сделать доброго, хорошего. Позитивные установки обязательно принесут свои плоды. Главное — верить и молиться. Андрей Пастернак священник, клирик Николо-Кузнецкого храма священник, клирик Николо-Кузнецкого храма

Ожидание и любовь

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Роман влюбился в эффектную шатенку Ульяну с первого взгляда, с тех пор как на первом курсе увидел её в университетской столовой. Долгое время парень не решался подойти к объекту симпатии, но в канун Рождества всё-таки осмелился. Молодые люди разговорились, девушка была умной и приятной в общении. Мужчина как бы невзначай спросил о планах Ульяны на рождественский вечер. Однако она оказалась давно приглашена в гости к подруге.

А не хочешь после 12 часов со мной в парке погулять, он неподалёку? — Роман сам не верил, что решился пригласить девушку на свидание.

Ульяна неожиданно согласилась.

Рождественский вечер у девушки выдался весёлым, шампанское лилось рекой. Звонок Романа она услышала не сразу. Они договорились встретиться в два часа ночи на одной из лавочек в парке, но Ульяна забыла о назначенном свидании.

Ближе к пяти часам утра её осенило: «Рома!» Ругая себя, она набрала знакомый номер.

Я жду тебя, беспокоить не хотел. Ты как? — произнёс невозмутимый голос на том конце провода.

Ульяна пришла в парк через 15 минут и обнаружила в назначенном месте молодого человека с лицом цвета его синей куртки, Роман трясся от холода — он три часа просидел на московском 20-градусном морозе, в руках у него завял букет хризантем. Девушка была в шоке.

Я же сказал, дождусь тебя в любом случае, — пожал плечами молодой человек.

Долгое ожидание на холодной улице стало началом большой любви. Ульяна и Роман до сих пор вместе и очень счастливы. Смирение и терпение, которым учит православие, принесли свои плоды.

Ребёнок как подарок

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Марина и Кирилл жили вместе уже три года. Они хотели ребёнка, но желанная беременность так и не наступала. Были пройдены все обследования, которые показали, что проблем со здоровьем у обоих нет. Молодые люди задавали медикам одни и те же вопросы: «Почему не получается? В чём мы виноваты?» Пожилая врач однажды сказала Марине: «Отпустите ситуацию, и всё будет».

Влюблённые так и сделали: перестали ждать чуда и ушли в работу. Она занималась развитием своего блога в социальной сети, он дорос до начальника отдела в крупнейшей строительной фирме. Новый год — 2018 пара встречала в компании друзей. Под бой курантов молодой человек достал кольцо и сделал своей любимой предложение. Девушка согласилась.

Утром 6 января Марина проснулась с тошнотой и головокружением, подумав, что отравилась некачественным салатом. Чуть позже закрались подозрения: а вдруг свершилось. Марина купила сразу пять тестов на беременность, все они оказались положительными — неожиданный подарок на Рождество. В сентябре на свет появилась долгожданная дочь Мария. Назвали девочку в часть матери Иисуса. Супруги считают ребёнка рождественским подарком и благословением свыше.

Сотни приглашений на ужин

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Эта история случилась в Берлине. Одинокому пенсионеру не с кем было встречать Рождество, и он оставил в супермаркете листок с просьбой позвать его на праздничный ужин. Записку обнаружила девушка по имени Лиза и выложила её снимок в социальных сетях. Пользователи поделились постом больше шести тысяч раз, а пригласить к себе старика захотели сотни людей.

В интервью Stuttgarter Nachrichten Лиза призналась, что записка одинокого пенсионера её очень тронула. Девушка испугалась, что на доске объявлений лист никто не заметит, и решила помочь мужчине найти компанию на праздничный вечер.

Но такого эффекта она не ожидала. Лиза рассказала, что получила сотни сообщений с просьбой дать телефон старика — девушка скрыла его, чтобы защитить мужчину от интернет-троллей.

По словам Лизы, пожилой мужчина был очень тронут и рад, что так много людей отреагировали на его просьбу. Теперь он точно проведёт рождественские праздники не в одиночестве.