Роскачество объяснило, как заставить телефон работать дольше

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как заставить телефон работать дольше. Режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, однако всё время держать включённой эту функцию не нужно. Эксперт объяснил, что при включённом режиме энергосбережения отключаются программы, которые держат устройство в сети. Об этом сообщают РИА Новости.

Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы, — рассказал Кузьменко.

Специалист отметил, что аккумулятор смартфона прослужит дольше, если заряд в телефоне не будет падать ниже 30%. Для этого он посоветовал настроить автоматическое включение энергосберегающего режима при заряде в 50-60%.

Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» появился сервис распознавания музыки, доступный на операционной системе iOS 15, который может определить, что за трек играет рядом. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети. «Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15.