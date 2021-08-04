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Ретривер очень старался ходить как лошадка на Олимпиаде и стал хитом TikTok

06:30, 05 августа 2021
Ретривер очень старался ходить как лошадка на Олимпиаде и стал хитом TikTok Фото: willowthepillow20 / TikTok
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Очаровательный золотистый ретривер по кличке Уиллоу покорил сердца пользователей TikTok, когда посмотрел на лошадь по телевизору и попытался скопировать её выездку, пишет Daily Express.

Уиллоу смотрел вместе с хозяевами Олимпиаду в Токио. Его настолько заинтересовали лошади, что он подвинулся поближе и поднял переднюю лапу, чтобы повторить трюк, который выполняет конь во время выездки на ОИ.

Видео было опубликовано в TikTok и набрало более 200 тысяч просмотров менее чем за 24 часа. Многие признались под роликом, что реакция Уиллоу оказалась куда более интересной, чем само выступление.

«Это единственное событие, которое меня заинтересовало на этих Играх», «А моя собака Дейзи боится лошадей, но любит все олимпийские соревнования с мячом», признались комментаторы.

Ранее ленивый щенок золотистого ретривера запорол экзамен на преодоление препятствий. Хозяин провёл своего питомца через так называемую «змейку», после чего из-за «обстоятельств непреодолимой силы» щенок не смог перепрыгнуть через планку, совершил неуклюжее падение и остался лежать в неудобной позе.

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