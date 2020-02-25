https://static.news.ru/photo/c4a23464-5861-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внук Елизаветы II принц Гарри прилетел в Соединённое Королевство впервые после того, как объявил о решении отказаться от полномочий и покинул страну.

Сына принца Чарльза заметили вечером 25 февраля на железнодорожном вокзале Уэверли в Эдинбурге. В Шотландии принц примет участие в саммите Travalyst, где расскажет о природоохранном туризме. Как отмечает Daily Mail, рядом с Гарри не было супруги Меган Маркл и сына Арчи. Семья принца могла остаться в Канаде.

Prince Harry arrives at Edinburgh Waverley ahead of final round of engagements https://t.co/tGIzztyqrd pic.twitter.com/oHy8YcfZuC — The Scottish Sun (@ScottishSun) February 25, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что прощальный визит герцогов Сассекских в нынешнем статусе в Великобританию продлится до 8 марта. Они примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. 31 марта пара официально прекратит исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи.