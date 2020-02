Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сына принца Чарльза заметили вечером 25 февраля на железнодорожном вокзале Уэверли в Эдинбурге. В Шотландии принц примет участие в саммите Travalyst, где расскажет о природоохранном туризме. Как отмечает Daily Mail, рядом с Гарри не было супруги Меган Маркл и сына Арчи. Семья принца могла остаться в Канаде.