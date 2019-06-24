https://static.news.ru/photo/71ec9b02-96f0-11e9-bebd-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл и Принц Гарри Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов).

По данным агентства Reuters, деньги на переоборудование жилища Гарри и Маркл взяли из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании. При этом на свои личные средства супруги купили новую мебель и необходимую технику.

В конце ноября 2018 года принц Гарри и Меган Маркл приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца, который они делили с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. По некоторым данным, между собой не поладили не сами братья, которые всегда были очень близки, а их жёны.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора.