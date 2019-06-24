Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов).
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В конце ноября 2018 года принц Гарри и Меган Маркл приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца, который они делили с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. По некоторым данным, между собой не поладили не сами братья, которые всегда были очень близки, а их жёны.
Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора.