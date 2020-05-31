Принц Гарри и Меган Маркл потеряли 200 тысяч подписчиков в Instagram

https://static.news.ru/photo/f73d3dad-f5da-4a39-822a-eb37c089d02b_660.jpg Фото: Global Look Press

«Умерший» из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл исполнять обязанности работающих членов британской королевской семьи аккаунт в Instagram теряет подписчиков. Количество фолловеров на страничке Sussex Royal сократилось с 11,3 до 11,1 млн.

Пара создала благотворительный фонд Archewell, который заменит их бренд Sussex Royal. Как ожидается, детали об их проектах станут известны после пандемии. Тогда же супруги расскажут фанатам о новых страницах в соцсетях, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что в конце марта принцу Уильяму удалось обогнать по числу подписчиков своего брата принца Гарри. У младшего сына наследника британского престола принца Чарльза было 11,3 млн фолловеров, а у старшего — на 100 тысяч больше.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи переехали в Калифорнию. Семья поселилась в роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью $18 млн. Дом принадлежит американскому актёру и продюсеру Тайлеру Перри.