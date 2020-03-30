https://static.news.ru/photo/18b9cc24-7252-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переехавшие в американский штат Калифорния принц Гарри и Меган Маркл будут пользоваться услугами частных охранников. Об этом сообщила пресс-секретарь пары, комментируя отказ президента США Дональда Трампа платить за меры по обеспечению безопасности членов британской королевской семьи.

Официальный представитель принца Гарри и Меган Маркл подчеркнула, что супруги не намеревались обращаться к правительству Соединённых Штатов с просьбой об обеспечении их охраны.

Были приняты частные меры безопасности, — приводит её заявление LBC News.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и Меган Маркл покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Супруги поселились в доме недалеко от Голливуда. Узнав об этом, лидер США Дональд Трамп написал о своём уважении к бабушке принца королеве Елизавете II, но заявил об отказе Вашингтона тратиться на безопасность семьи её внука.