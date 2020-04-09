Life Style

Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы

09:39, 09 апреля 2020
Фото: i-Images/ Pool/Global Look Press

Наследник британского престола 71-летний принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла 9 апреля отмечают 15-летие супружеской жизни. По этому случаю пара поделилась новым совместным фото, сделанным 8 апреля в поместье Биркхолл в Шотландии.

На снимке супруги сидят у входа в дом вместе с собаками Камиллы Блюбелл и Бет. 6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом. 

По словам принца Чарльза, для него самоизоляция оказалась разочаровывающим опытом. Принца Уэльского огорчил тот факт, что он не мог встречаться с близкими и друзьями, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях