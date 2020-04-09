Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы

https://static.news.ru/photo/2f547702-7a2e-11ea-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: i-Images/ Pool/Global Look Press

Наследник британского престола 71-летний принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла 9 апреля отмечают 15-летие супружеской жизни. По этому случаю пара поделилась новым совместным фото, сделанным 8 апреля в поместье Биркхолл в Шотландии.

На снимке супруги сидят у входа в дом вместе с собаками Камиллы Блюбелл и Бет. 6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом.

Ahead of The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 15th wedding anniversary tomorrow, we are sharing this photo of Their Royal Highnesses with The Duchess's dogs Bluebell and Beth.



The photo was taken earlier today at Birkhall. pic.twitter.com/0Xw1nxySpu — Clarence House (@ClarenceHouse) April 8, 2020

По словам принца Чарльза, для него самоизоляция оказалась разочаровывающим опытом. Принца Уэльского огорчил тот факт, что он не мог встречаться с близкими и друзьями, писал NEWS.ru.