Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы

На снимке супруги сидят у входа в дом вместе с собаками Камиллы Блюбелл и Бет. 6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом.

Ahead of The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 15th wedding anniversary tomorrow, we are sharing this photo of Their Royal Highnesses with The Duchess's dogs Bluebell and Beth.



The photo was taken earlier today at Birkhall. pic.twitter.com/0Xw1nxySpu