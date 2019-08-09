https://static.news.ru/photo/ace43304-bc94-11e9-9d34-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская и Александр Овечкин Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга модель Анастасия Шубская рассказали о крестинах сына Сергея, которому скоро исполнится год. Таинство прошло в расположенном в Москве Даниловском монастыре.

Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика. Будет много фотографий, — написала Шубская на своей странице в Instagram.

Она также дала обещание поклонникам наконец-то перестать скрывать лицо их с Овечкиным первенца.

Подписчики модели поздравили пару с крещением малыша и пожелали ему счастья и крепкого здоровья. В комментариях также отметились многие деятели российского шоу-бизнеса, которые присоединились к поздравлениям.

Александр Овечкин является одним из лучших хоккеистов планеты. Спортсмен трижды становился чемпионом мира. За национальную сборную дебютировал в возрасте 17 лет, став самым молодым игроком в истории.

Ранее News.ru писал о том, что Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, заявила, что часть российских болельщиков всегда старается «облить команду грязью» после поражений. В этом она нашла разницу между фанатами сборной страны и клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шубская отметила, что американцы оказывают поддержку своему клубу и игрокам «при любых результатах». На эти слова, опубликованные в Instagram, гневно отреагировали пользователи Сети.