«Она настоящий дедушка»: в России впервые сменили пол 60-летней женщине

Известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал NEWS.ru о том, что впервые в России провёл операцию по смене пола 60-летней женщине. Он объяснил, что заставило пожилую москвичку, у которой есть дети и внуки, стать мужчиной. Результат операции хирург оценил как «очень хороший» и добавил, что бывшую бабушку теперь «не отличить от настоящего дедушки».

Женщина очень тактичная и вежливая москвичка. Ей 60 лет. Возраст для операции, кстати, нормальный. Меня поразила её ситуация — удивительная и даже печальная: выросли дети и растут внуки, но человек вдруг в преклонном возрасте решает настолько кардинально изменить свою жизнь... Бабушка с горечью рассказывала мне перед операцией, что раньше проживала как будто не свою судьбу, а чью-то чужую. Мне было её очень жаль, — рассказал хирург.

Павел Пиманчев признался, что не знает, есть ли муж у его пациентки, так как «не имеет привычки вмешиваться в личную жизнь пациентов». Он отметил благополучный исход операции.

Личный архив Павла Пиманчева

Результат очень хороший, бывшую бабушку не отличить от настоящего дедушки. Современная пластическая хирургия достигла высокого уровня. Возможно всё, было бы желание, — подчеркнул специалист.

Отвечая на вопрос о стоимости операции по смене пола, врач назвал цену в диапазоне от 500 тысяч рублей до 2,5 млн рублей в зависимости от количества этапов и запросов пациента.

Кому-то достаточно визуально быть похожим на другой пол, кому-то надо делать необратимые операции на гениталиях (неофалос либо неовагинопластика). Кто-то просит оставить эрогенную чувствительность, — уточнил хирург.

Павел Пиманчев отметил, что операция по смене пола 60-летней женщине была проведена в России впервые, хотя возрастные пациенты не такая уж редкость.

Мои коллеги сталкивались с людьми в возрасте 45+, которые изъявляли желание сменить пол. Но именно в возрасте 60 лет других случаев я не знаю. Случай уникален именно с точки зрения морали: как дети и внуки воспримут, что их мама стала «папой», а бабушка — «дедушкой»? Могу лишь сказать, что моя пациентка была счастлива сменить пол. Про реакцию родственников я не знаю, но женщина выражала надежду, что они её (его) поймут, — заключил врач.

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