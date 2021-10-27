«Она настоящий дедушка»: в России впервые сменили пол 60-летней женщине

Известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал NEWS.ru о том, что впервые в России провёл операцию по смене пола 60-летней женщине. Он объяснил, что заставило пожилую москвичку, у которой есть дети и внуки, стать мужчиной. Результат операции хирург оценил как «очень хороший» и добавил, что бывшую бабушку теперь «не отличить от настоящего дедушки».
Женщина очень тактичная и вежливая москвичка. Ей 60 лет. Возраст для операции, кстати, нормальный. Меня поразила её ситуация — удивительная и даже печальная: выросли дети и растут внуки, но человек вдруг в преклонном возрасте решает настолько кардинально изменить свою жизнь... Бабушка с горечью рассказывала мне перед операцией, что раньше проживала как будто не свою судьбу, а чью-то чужую. Мне было её очень жаль, — рассказал хирург.
Павел Пиманчев признался, что не знает, есть ли муж у его пациентки, так как «не имеет привычки вмешиваться в личную жизнь пациентов». Он отметил благополучный исход операции.
Результат очень хороший, бывшую бабушку не отличить от настоящего дедушки. Современная пластическая хирургия достигла высокого уровня. Возможно всё, было бы желание, — подчеркнул специалист.
Отвечая на вопрос о стоимости операции по смене пола, врач назвал цену в диапазоне от 500 тысяч рублей до 2,5 млн рублей в зависимости от количества этапов и запросов пациента.
Кому-то достаточно визуально быть похожим на другой пол, кому-то надо делать необратимые операции на гениталиях (неофалос либо неовагинопластика). Кто-то просит оставить эрогенную чувствительность, — уточнил хирург.
Павел Пиманчев отметил, что операция по смене пола 60-летней женщине была проведена в России впервые, хотя возрастные пациенты не такая уж редкость.
Мои коллеги сталкивались с людьми в возрасте 45+, которые изъявляли желание сменить пол. Но именно в возрасте 60 лет других случаев я не знаю. Случай уникален именно с точки зрения морали: как дети и внуки воспримут, что их мама стала «папой», а бабушка — «дедушкой»? Могу лишь сказать, что моя пациентка была счастлива сменить пол. Про реакцию родственников я не знаю, но женщина выражала надежду, что они её (его) поймут, — заключил врач.
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