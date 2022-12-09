Раксана Самохвалова (Roxy`s Choice) и Лизи Визи приняли участие в «Блогерских закупках», чтобы доказать всем, что можно подготовиться к Новому году за минимальную сумму денег. Блогеры нашли идеальное платье для своей подруги, которая обратилась к ним за помощью. Также эксперты в области бьюти поделились своими лайфхаками, как и где они выбирают косметику и одежду, чтобы выглядеть стильно, но при этом не тратить половину зарплаты на всё.