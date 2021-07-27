Названы пять имён мальчиков, которые несут им нищету и алкоголизм

Именологи назвали пять имён, которыми не стоит называть мальчиков. Так можно оградить их от тяжёлой судьбы, нищеты и алкоголизма, приводит мнение экспертов Пятый канал.

Роман не отличается усидчивостью, рассеянность мешает обладателю этого имени учиться как в школе, так и впоследствии в вузе. Мужчины с этим именем могут быть невнимательны даже в бытовых вопросах и спокойно могут забыть выключить утюг или плиту.

Вадим проявляет склонность к алкоголизму, игромании и другим зависимостям. Обладатель этого имени может с лёгкостью потратить до копейки все деньги на пагубные привычки. Вадимы тяжело поддаются контролю, от их пристрастий больше всего страдают семьи. Мужчина с таким именем может тысячу раз клясться, что «завязал», к примеру, с игрой в карты, и продолжать спускать семейный бюджет в покер.

Адам любвеобилен и сам страдает от своего увлечения женщинами. Это страстные и не созданные для семейной жизни натуры. Им тяжело удерживать внимание только на одной женщине, когда вокруг много других прекрасных дам. И даже если обладатель такого имени найдёт жену или спутницу, он всё равно не удержится от измен.

Юлиан постоянно сталкивается с трудностями на своём жизненном пути. На их долю выпадают настолько тяжёлые испытания, что им кажется — с этим никогда уже не справиться. Однако мужчина с таким именем хоть и любит опускать руки, всё же находят в себе силы справляться с препятствиями.

Анатолий склонен к злоупотреблению спиртными напитками. Он уже с раннего возраста начинает проявлять интерес к алкоголю. И если родители не дадут своему ребёнку правильное воспитание, то впоследствии Анатолию будет тяжело совмещать семью и карьеру со своей пагубной привычкой.

Эксперты подчёркивают, что указанные особенности личности, связанные с «проблемными» именами, — это всего лишь один из факторов дальнейшей судьбы человека. Не факт, что обладатели других имён не склонны к нытью, игромании и алкоголизму. В любом случае, чтобы вырастить достойного мужчину, ему надо дать правильное воспитание и образование.

Ранее именологи назвали имена мужчин, больше всего склонных к предательству и двуличию. Специалисты предупреждают, что характер людей, безусловно, зависит от жизненных принципов, но всё же определённые тенденции в именах есть.