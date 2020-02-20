Герцоги Сассекские вернутся из Канады в Великобританию 28 февраля. Их прощальный визит в королевство в нынешнем статусе продлится до 8 марта.
Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня содружества. 31 марта пара официально прекратит исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи,
Несмотря на отказ от выполнения полномочий, супруги будут часто прилетать в Великобританию. Их офис в Букингемском дворце прекратит свою работу 1 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что бабушка принца Гарри Елизавета II запретила ему зарабатывать на своём королевском происхождении.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен