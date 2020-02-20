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Герцоги Сассекские вернутся из Канады в Великобританию 28 февраля. Их прощальный визит в королевство в нынешнем статусе продлится до 8 марта.

Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня содружества. 31 марта пара официально прекратит исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи, уточняет ITV News.

Несмотря на отказ от выполнения полномочий, супруги будут часто прилетать в Великобританию. Их офис в Букингемском дворце прекратит свою работу 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что бабушка принца Гарри Елизавета II запретила ему зарабатывать на своём королевском происхождении.