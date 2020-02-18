https://static.news.ru/photo/e9395b84-52e6-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: DOMINIC EICHLER/Felix Diemer/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не должны использовать лейбл Sussex Royal, так как решили отказаться от выполнения королевских обязанностей.

После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, сообщает Daily Mail. Герцогам Сассекским, которые недавно запустили собственный сайт, придётся провести ребрендинг.

Ранее сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон. Родственница жены принца Гарри отметила, что экс-актриса нарочно испортила день рождения супруги принца Уильяма, заявив накануне праздника о решении отказаться от выполнения королевских полномочий, писал NEWS.ru.