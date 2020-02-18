Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не должны использовать лейбл Sussex Royal, так как решили отказаться от выполнения королевских обязанностей.
После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака,
Ранее сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон. Родственница жены принца Гарри отметила, что экс-актриса нарочно испортила день рождения супруги принца Уильяма, заявив накануне праздника о решении отказаться от выполнения королевских полномочий, писал NEWS.ru.
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